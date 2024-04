Fisco. Lollobrigida, bene agevolazioni fiscali per agricoltura innovativa

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

“Anche le attività innovative in agricoltura godranno della fiscalità agevolata. Il Governo Meloni con il provvedimento approvato oggi in Consiglio dei ministri sulla delega fiscale segna un importante passo avanti per lo sviluppo dell’agricoltura innovativa che viene equiparata a quella tradizionale, superando così una differenziazione nella tassazione tra imprese che risultava anacronistica”. È quanto ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Prosegue il percorso che stiamo portando avanti in questi mesi, per rendere l’agricoltura sempre più competitiva, mettendo a disposizione delle imprese, riforme e investimenti a partire dal PNRR, con risorse aggiuntive, fondamentali per affrontare le prossime sfide sia nel campo dell’innovazione sia in quello della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ringrazio il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e tutti i colleghi per aver accolto le istanze provenienti dal mondo agricolo. Questo provvedimento evidenzia la concretezza dell’Esecutivo per far tornare centrali l’agricoltura, la pesca, il settore forestale e sostenere gli agricoltori, custodi del nostro territorio”, conclude il ministro.