Roma, 30 Aprile 2024

BOMBARDIERI: ATTACCHI CONTRO DI ME PER PAROLE SU OLIO E MINISTRO LOLLOBRIGIDA? PRIMA DI FARE AGENZIE PARLAMENTARI DOVREBBERO VEDERE I FILMATI

LOLLOBRIGIDA? PRIMA DI FARE AGENZIE PARLAMENTARI DOVREBBERO VEDERE I

FILMATI*

La mia frase di ieri sul ministro Lollobrigida in riferimento all’olio

italiano? “Dietro quest’olio c’è il lavoro di tanti agricoltori italiani

che lavorano spesso in difficoltà, il mio era un modo per ringraziarli. Io

non volevo fare nessun riferimento al prezzo dell’olio. Mi aspetto che un

parlamentare, prima di fare un’agenzia, vada a vedere la cosa su cui si

pronuncia, invece ho scoperto che ci sono tanti deputati e senatori che

fanno agenzie senza vedere i filmati, parlano di un riferimento al costo

del prezzo che non abbiamo nominato”. A dirlo a Rai Radio1, ospite di Un

Giorno da Pecora, è il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri,

intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

