CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 30 Aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, velature in transito

altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Liguria e Piemonte, tempo

invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di

maltempo sulle regioni di nord-ovest, con cieli poco o irregolarmente

nuvolosi altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio

qualche velatura in transito specie sulle regioni Tirreniche. In serata

tempo in peggioramento con piogge sparse sulla Toscana; cieli

irregolarmente nuvolosi altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari; isolati piovaschi attesi

sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con

ancora precipitazioni sulla Sardegna. In serata non sono previste

variazioni di rilievo con piogge anche sulla Sicilia.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

