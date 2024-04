(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 Ufficio Stampa

Gruppo PD

Camera dei Deputati

> Europee, Zingaretti: con next Generation Eu abbiamo dimostrato che Europa può essere più forte e più umana

> “Dobbiamo realizzare una Europa più protagonista che con grandi riforme superi, ad esempio, il diritto di veto, aumentando il bilancio, metta in campo politiche sociali, una politica estera. E poi una Europa più umana che crei giustizia per le persone e per il pianeta. La “nostra” Europa può esistere e lo abbiamo visto con il Next Generation Eu, l’Europa che crea lavoro contro lo sfruttamento, che promuova la pace contro la guerra, che difende i diritti umiliati dai nazionalismi.”

> Così Nicola Zingaretti in un intervista oggi per La Repubblica