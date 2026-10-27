[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 727 (“Infermieristica territoriale, una sfida per il futuro in sanità”, tante le indicazioni dal convegno dell’Ordine delle Professionisti Infermieristiche

"INFERMIERISTICA TERRITORIALE, UNA SFIDA PER IL FUTURO IN SANITÀ", TANTE

LE INDICAZIONI DALCONVEGNO DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Come sta cambiando l'assistenza sanitaria e quale ruolo possono assumere

gli infermieri nel rispondere ai bisogni di salute delle persone al di

fuori dell'ospedale? A queste domande è stato dedicato il convegno

promosso dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Macerata, dal

titolo "Il DM 77/2022 e l'evoluzione dell'infermieristica territoriale:

dall'ospedale al territorio", ospitato nella sala degli Stemmi del

Palazzo Comunale.

L'iniziativa, rivolta agli infermieri e agli infermieri pediatrici, ha

posto al centro una delle trasformazioni più rilevanti del Servizio

Sanitario Nazionale: il rafforzamento dell'assistenza di prossimità

affinché la presa in carico delle persone non si esaurisca nell'episodio

acuto o nel ricovero ospedaliero ma possa proseguire in modo

continuativo nei luoghi di vita quotidiana.

Ad aprire gli approfondimenti è stata la professoressaMaria Giovanna

Vicarelli, ordinaria di Sociologia economica presso l'Univpme direttrice

del Criss, con l'intervento "Il DM 77/2022 e la professione

infermieristica: un'opportunità strategica per il cambiamento". Il

contributo ha posto al centro il significato della riorganizzazione

territoriale per la professione infermieristica, inquadrandola nel più

ampio processo di trasformazione dei servizi sanitari e dei modelli di

cura.

La dottoressa Laura Orlandani, responsabile scientifico dell'evento, ha

approfondito subito dopo il tema "Il care manager del territorio:

autonomia, competenza e leadership dell'IFoC". Il ruolo del

professionista territoriale richiede, infatti, capacità di valutazione

dei bisogni, pianificazione degli interventi, coordinamento dei percorsi

assistenziali e collaborazione con la rete dei servizi, senza perdere di

vista la centralità della persona e della sua famiglia.

A seguire la dottoressa Serena Grandicelli ha affrontato l'argomento

"Implementazione del profilo IFoC nel sistema operativo Sister",

portando l'attenzione sulla traduzione del modello professionale nei

processi e negli strumenti organizzativi. L'implementazione concreta è

un passaggio decisivo: definire responsabilità, modalità operative e

flussi informativi è indispensabile affinché il ruolo dell'infermiere

territoriale possa esprimersi in modo coerente e riconoscibile. La

dimensione della prossimità è stata ripresa dalla dottoressaValentina

Pignani con l'intervento su"La prossimità in atto: il modello dei Punti

Salute nelle Marche tra DM 77/2022 e sanità digitale". I Punti Salute

rappresentano un'occasione per riflettere su come avvicinare i servizi

alle comunità, favorendo l'orientamento, la prevenzione e l'integrazione

con gli altri nodi della rete assistenziale. La sfida consiste nel

rendere questi presidi accessibili e realmente connessi ai servizi di

riferimento.

Infine la dottoressaGiulia Pascucci ha presentato un intervento sul

tema:"La sanità di prossimità incontra il digitale: lo sviluppo di

un'App per la cura dello stomizzato". L'esperienza ha portato

l'attenzione sulle potenzialità degli strumenti digitali nel supportare

l'autocura, facilitare l'accesso alle informazioni e accompagnare le

persone nella gestione quotidiana di condizioni che richiedono

competenze specifiche e continuità assistenziale.

Il confronto promosso dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche

diMacerata si inserisce in un percorso che richiede il coinvolgimento di

professionisti, istituzioni, organizzazioni sanitarie e cittadini. Il

passaggio dall'ospedale al territorio non deve essere interpretato come

un semplice spostamento del luogo di cura, ma come una revisione del

modo in cui i bisogni vengono riconosciuti, valutati e accompagnati nel

tempo. L'Infermiere di Famiglia e Comunità può contribuire a rendere il

sistema più vicino alle persone, sostenendo prevenzione, autonomia e

continuità assistenziale. Perché questa prospettiva diventi realtà,

però, servono investimenti, personale adeguato, formazione, integrazione

tra servizi e una valutazione trasparente dei risultati raggiunti.

Restano quindi domande fondamentali: i nuovi modelli saranno in grado di

raggiungere anche le persone più fragili? Le risorse saranno sufficienti

a garantire una presenza capillare? Le competenze e le responsabilità

saranno riconosciute in modo omogeneo? E come verrà misurato il

beneficio concreto per i cittadini? Sono interrogativi che non

ridimensionano il valore della riforma, ma ne indicano le condizioni di

successo.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche con l'evento settempedano

harinnovatoil proprio impegno nella promozione della formazione

continua, del confronto professionale e dello sviluppo di un'assistenza

infermieristica competente, accessibile e vicina ai bisogni della

comunità. Un impegno che guarda al futuro della professione, ma

soprattutto al diritto delle persone di ricevere cure appropriate,

coordinate e di qualità, dentro e fuori dall'ospedale.

/Nell//e//foto: //alcuni momenti dell'iniziativa ospitata in Sala Stemmi/