Roma, 27 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 27 aprile 2024 Pesca, Lollobrigida: “Progetto con Università Marche nasce per formazione comparto che diventa sempre più competitivo”

“Questo progetto nasce dalla ferma volontà di rendere San Benedetto del Tronto la capitale culturale di un nuovo modello di pesca sostenibile in termini ambientali ma, anche, e soprattutto, in quelli economici.

Il pescatore è, come l’agricoltore, un tutore dell’ambiente, meno ce ne sono più l’ambiente viene mal tenuto.

Questa è l’impostazione del Governo Meloni e anche per ció il corso di laurea è stato inserito nella facoltà di economia, perché per noi è fondamentale rendere sempre più competitiva la pesca. Non vogliamo più padri pescatori che sconsigliano ai propri figli di fare questo lavoro, piuttosto, ci piacerebbe che li indirizzassero verso questa facoltà a specializzarsi rendendo più ricco questo settore”. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a San Benedetto del Tronto nel corso del suo intervento alla presentazione della convenzione tra il Masaf e l’Università Politecnica delle Marche, per l’istituzione del corso di laurea triennale “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche”.

“In Europa – ha proseguito Lollobrigida -hanno perso per un po’ di tempo il concetto di Sovranità alimentare che è, invece, garantita dai nostri agricoltori e pescatori; l’Italia ha poi deciso di ricordarglielo attraverso atti formali ribadendo che non ci sottraiamo da una formazione, come quella universitaria, utile a rendere più competitive, anche a livello di sostenibilità ambientale, le nostre attività, anzi. In Italia abbiamo i pescatori più attenti con le norme più rigide e con una maggiore attenzione alla qualità del prodotto”.

“Ringrazio – ha concluso – il Presidente delle Marche, Francesco Acquaroli e il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori, per il lavoro che stanno svolgendo e hanno svolto in questo importante progetto”.