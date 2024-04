“C’è un Punto dove il digitale è facile”: tra 27 aprile e 8 maggio aprono 16 punti di facilitazione a Ravenna, Cervia e Russi

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

*“C’è un Punto dove il digitale è facile”: tra il 27 aprile e l’8 maggio aprono 16 punti di facilitazione digitale a Ravenna, Cervia e Russi*

Cos’è e come si attiva Spid? Come si accede al Fascicolo sanitario elettronico? E per fare un pagamento online o stampare da Internet un certificato? Le nuove tecnologie possono semplificare davvero molto la vita, ma per tanti padroneggiarle al meglio non è semplice.

Affinché siano davvero un’opportunità per tutti, tra il 27 aprile e l’8 maggio nei territori dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi apriranno 16 punti di facilitazione digitale, nei quali un facilitatore supporterà i cittadini offrendo loro assistenza e formazione gratuita per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali.

I facilitatori avranno il compito di accompagnare i cittadini in numerosi servizi quali l’utilizzo di Internet, delle tecnologie, dei dispositivi e dei servizi pubblici digitali, da quelli più generici (ad esempio come gestire le proprie email o pec, come fare le segnalazioni/reclami online, come prenotare online gli appuntamenti) a quelli relativi a specifiche piattaforme (ad esempio come attivare Spid – Sistema pubblico di identità digitale, il Fascicolo sanitario elettronico, come effettuare un pagamento online, come stampare i certificati anagrafici o prenotare la carta d’identità elettronica).

L’obiettivo è diffondere le competenze digitali tra i cittadini, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il diritto di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti, incentivare l’uso dei servizi online pubblici e privati, attraverso assistenza individuale, corsi di formazione in piccoli gruppi e progetti speciali con i centri anziani di Ravenna, i centri civici di Godo e San Pancrazio e gli edifici Acer di Cervia.

Chiunque può quindi *prendere un appuntamento e prenotare un incontro* in uno dei punti di facilitazione più comodo, oltre a richiedere di partecipare a corsi di formazione su specifiche tematiche.

*Per prenotazioni e informazioni* è possibile telefonare al numero 0544.482482 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 oppure accedere direttamente al sito di prenotazione affluences https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/qml4tb/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly9hZmZsdWVuY2VzLmNvbS9kaWdpdGFsZS1mYWNpbGUtcmF2ZW5uYQ?_d=93M&_c=1e17d35e [2]

Per informazioni è possibile anche andare in tutti i 16 punti negli orari di apertura al pubblico:

*Comune di Ravenna*

– Sportello polifunzionale, via Berlinguer 30, aperto dal 27 aprile tutti i mercoledì e sabato dalle 8 alle 13

– Biblioteca Classense, via Baccarini 3, aperto dal 29 aprile tutti i lunedì dalle 14 alle 19

– Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli, via Pistocchi 41/A, aperto dal 29 aprile tutti i lunedì e venerdì dalle 8 alle 13

– Informagiovani, via Luca Longhi 9, aperto dal 30 aprile tutti i martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13

– Centro immigrati, via Oriani 44, aperto dal 30 aprile tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.30

– Casa delle culture, piazza Medaglie d’Oro 4, aperto dal 30 aprile tutti i martedì dalle 9 alle 12

– Biblioteca di Piangipane, piazza XXII giugno 1944 numero 6, aperto dal 2 maggio tutti i giovedì dalle 8 alle 13

– Ufficio decentrato di Marina di Ravenna, largo Magnavacchi 5, aperto dal 2 maggio tutti i mercoledì e giovedì dalle 8 alle 13

– Informagiovani di Lido Adriano, viale Parini 48, aperto dal 2 maggio tutti i giovedì dalle 9 alle 12

– Ufficio decentrato dell’area Darsena, via Aquileia 13, aperto dal 3 maggio tutti i venerdì dalle 9 alle 13

– Mar, Museo d’arte della città di Ravenna, via di Roma 13, aperto dal 3 maggio tutti i venerdì dalle 9 alle 14

– Ufficio decentrato di Mezzano, piazza della Repubblica 10, aperto dall’8 maggio tutti i mercoledì dalle 8 alle 13

*Comune di Cervia*

– Informagiovani/Seidonna, corso Mazzini 39, aperto dal 2 maggio tutti i giovedì dalle 15 alle 18

– Biblioteca, via circonvallazione Edoardo Sacchetti 111, aperto dal 2 maggio tutti i giovedì dalle 9 alle 13

– Urp, viale Roma 33, aperto dall’8 maggio tutti i mercoledì dalle 9 alle 12

*Comune di Russi*

– Via Cavour 21, aperto dal 30 aprile tutti i martedì dalle 9 alle 13

