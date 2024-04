Ambiente, il 23 aprile inaugurazione del biodigestore di Montespertoli

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Il nuovo biodigestore realizzato nel Polo impiantistico di Montespertoli

(Fi) sarà presentato domani martedì 23 aprile alle ore 11 in via di

Botinaccio, località Casa Sartori. La novità apre una nuova fase per il

complesso di Casa Sartori: quella della produzione di energia green

(biometano) dal trattamento dei rifiuti organici.

Insieme ai vertici di Alia Multiutility saranno presenti il presidente

della Regione Toscana con l’assessora all’ambiente.

Nell’occasione, saranno illustrati i dettagli del progetto, che ha

trasformato l’impianto nel più importante del suo genere nel Centro

Italia.

NOTA. Il comunicato è stato redatto in forma impersonale in ottemperanza

alla disposizioni sulla par condicio scattate con l’indizione dei comizi

elettorali per le elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno

2024.