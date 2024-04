Comunicato stampa – Talent commerciale di Confcommercio, la finale sigla il successo del format

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

Talent commerciale di Confcommercio, la

finale sigla il successo del format

RIVA DEL GARDA. è Samuel Squarzoni il vincitore della quarta edizione del Talent

Commerciale di Confcommercio Trentino: ieri sera alla Spiaggia degli Olivi si è

tenuta la finale del format organizzato dalla sezione autonoma Alto Garda e Ledro

in collaborazione con il Centro di formazione professionale – Università popolare

del Trentino e l’Ebter, l’ente bilaterale del terziario. Una quarta edizione commenta il presidente della sezione Claudio Miorelli – in crescita sotto ogni

punto di vista e che indica un futuro molto promettente.

La formula del Talent Commerciale 2024 è tanto semplice quanto coinvolgente: gli

studenti delle scuole professionali Cfp-Upt si “sfidano” in una serie di prove per

decretare il miglior talento commerciale. Ieri sera, nella bella sede della Spiaggia

degli Olivi, attrezzata ad hoc come un negozio multimarca, si sono affrontati i

cinque finalisti delle varie sedi della Scuola: Samuel Squarzoni, Viktoria

Rampelotto, Lisa Fusi, Elena Pinamonti e Alice Chiarani. La prova consisteva nel

servire una cliente particolarmente esigente (impersonata da Silva Dallona),

interrotti da una “disturbatrice” in lingua inglese o tedesca (Sara Dorfelli). Il tutto

sottoposti al giudizio di una giuria molto qualificata, composta da Emanuela

Bertolini, Luca Stocco, Manuela Stein (presidente del Consorzio Riva in Centro),

Anna Simona Carretta, Martina Sismondini e Valter Nicolodi. Giuria che ha

decretato il vincitore, Samuel Squarzoni, convinti da una prova condotta con

grande passione e professionalità. Ai primi tre classificati un buono per acquisti in

corsi di formazione, libri o attività culturali rispettivamente di 500, 300 e 200 euro.

“Siamo cresciuti – spiega il presidente della sezione autonoma Alto Garda e Ledro

Claudio Miorelli – molto in questi sei anni e in queste quattro edizioni. La location

di questa sera è un po’ la dimostrazione di questa crescita e di questo continuo

migliorarsi per dare ai ragazzi e alle ragazze, ma anche alle nostre imprese, la

giusta visibilità di un progetto che vuole guardare molto avanti. Siamo partiti per

dare un segnale al problema della ricerca di collaboratori, ma avevamo già in

mente l’importanza di questo Talent che non è una semplice gara: al centro c’è

ovviamente la classifica, però non è la parte più importante perché tutti i ragazzi

hanno dimostrato grande entusiasmo, impegno e serietà nell’approcciarsi.

Crediamo che educazione e formazione siano due caratteristiche che vanno

insieme; per un territorio come il nostro, dove il turismo e il commercio hanno un

ruolo importantissimo, formare all’eccellenza i lavoratori di domani è un impegno

assoluto. Mi rivolgo anche ai ragazzi ed alle ragazze, invitandoli ad entrare nei

nostri negozi e a far crescere insieme e a tutti noi la qualità e l’attrattività del

nostro territorio”. “Mi sia concesso un ringraziamento particolare alla direttrice

Giulia Baldoni e al direttore della sede di Arco di Cfp-Upt Claudio Nicolussi e a