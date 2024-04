(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

17 aprile 2024

VINITALY: COLDIRETTI, CHIUDE CON BRINDISI ROSA CONTRO GENDER GAP

Un brindisi tutto in rosa con vini prodotti da aziende al femminile per lanciare un messaggio contro il gender gap nelle vigne e nell’intero Paese. E’ l’iniziativa organizzata a Casa Coldiretti con la degustazione di vini rosé selezionati e prodotti da donne del vino provenienti da tutta Italia. Nonostante la presenza femminile nelle cantine sia progressivamente aumentata, arrivando a rappresentare circa un terzo del totale, non è stato ancora colmato il divario rispetto agli uomini. Da qui l’impegno delle donne della Coldiretti per creare le condizioni per una ulteriore crescita delle imprese rosa.