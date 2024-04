(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 A New York celebrazioni per 500 anni viaggio Giovanni da Verrazzano, Mulè: “Fieri di lui e degli italiani oggi in Usa”.

“Ricordare oggi a New York i 500 anni dell’impresa che portò Giovanni da Verrazzano a scoprire la baia dove sarebbe stata costruita New York significa rilanciare un legame indissolubile tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America”, lo ha dichiarato Giorgio Mulè (Fi), Vicepresidente della Camera dei deputati, oggi a New York, in rappresentanza della Presidenza della Camera, per le celebrazioni della scoperta (17 aprile 1524) della baia dove sorge la metropoli statunitense. “Il bellissimo docufilm realizzato per questo anniversario offre i tratti di una personalità che ha cambiato la storia del mondo e ha inoltre il merito di far emergere la figura di un navigatore che fu precursore di quella connessione che avvicina tutti ed elimina le distanze. Grazie a Giovanni da Verrazzano – continua Mulè – la storia dell’umanità cambiò, spalancando le porte del mondo al più grande laboratorio di civiltà, al quale gli italiani e gli italoamericani hanno dato, e continuano a dare, un contributo fondamentale”. Conclude Mulè: “Cinquecento anni dopo, sono proprio gli italoamericani che con la loro opera quotidiana onorano in perfetta continuità e al meglio qui a New York, e in terra d’America, le gesta e il coraggio di Giovanni da Verrazzano”.

