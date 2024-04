DAL 17 APRILE SU SPORTITALIA TV ASPETTANDO SOLO CHI C’HA FEDE – IL LATO UMANO DELLO SPORT CONDOTTO FEDERICA BERTONI

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 *ASPETTANDO SOLO CHI C’HA FEDE*

*Il lato umano dello sport*

Condotto da *Federica Bertoni*

*Da mercoledì 17 aprile in onda su Sportitalia. Protagonisti della prima

puntata Stefano Tacconi, Luigi Mastrangelo e il compianto e storico

Emiliano Mondonico.*

COMUNICATO STAMPA

Dal 17 aprile 2024 nuovo appuntamento tv con “*ASPETTANDO SOLO CHI C’ HA

FEDE. Il lato umano dello Sport*”, *il talk show condotto da Federica

Bertoni*, ogni mercoledì alle ore 19:30 su *Sportitalia Tv* (Canale 60 DTT

– in streaming web http://www.sportitalia.com).

*Otto puntate* che anticipano e fanno da preview alla quarta edizione di

“Solo chi c’ha Fede”, (*in palinsesto per la stagione autunnale*), ospitate

nella splendida location dello *Sportitalia Village*, con protagonisti

straordinari, che si raccontano oltre “il personaggio” pubblico, lasciando

emergere la propria umanità.

Protagonisti della prima puntata saranno *Stefano Tacconi, Luigi

Mastrangelo e il compianto e storico Emiliano Mondonico.*

«Finalmente arriva la quarta edizione dopo il lockdown, completamente

rinnovata – esordisce *Federica Bertoni* – Siccome manchiamo da qualche

tempo, abbiamo pensato di realizzare otto puntate di “*Aspettando solo chi

c’ha Fede*” in modo da far conoscere il nuovo cast, anticipando la nuova

stagione autunnale. Quest’anno con me ci saranno *Justine Mattera *con la

rubrica “*Just in Time*”, nella quale sfiderà i campioni olimpionici in

studio con delle *Challange ironiche*, e *Omar Fantini* che, con la sua

comicità, avrà il suo spazio che abbiamo chiamato “*Omaronna”*, nel quale

presenterà e racconterà i campioni in chiave ironica. A dare ritmo al

programma anche la voce di *Roberta Bonanno*, volto conosciutissimo di

Amici e protagonista del prossimo musical su Tina Turner».

In studio, nelle tre precedenti edizioni, si sono alternati *oltre 45

campioni olimpionici italiani* di tutte le discipline sportive: Antonio

Rossi, Claudio Gentile, Emiliano Mondonico, Luigi Mastrangelo, Stefano

Maniscalco, Vanessa Ferrari, Sara Cardin, Igor Cassina, Carlo Molfetta,

Angelo Di Livio, Le Farfalle Azzurre, Alessio Tacchinardi, Antonello Riva,

Simone Buti.

Quasi fosse una chiacchierata tra amici, *Federica fa accomodare gli ospiti

nel suo studio*, trasformato in un salotto di casa, e, in una intervista

carica di pathos, li accompagna nel racconto della propria storia ricca di

verità, momenti chiave ed emozioni. Un *contesto molto “intimo”,* in cui i

protagonisti svelano *aneddoti, passioni, sogni e le difficoltà dei primi

passi* percorsi nel mondo dello sport, lasciando venir fuori la persona che

si nasconde il personaggio, fuori da telecamere e campi da gioco.

Ogni appuntamento diventa, così, una vera e propria monografia dedicata al

singolo ospite, in un dialogo diretto, a tu per tu, con Federica.

«*Solo chi c’ha Fede* intende investigare il *lato umano dello Sport*

– *insiste

Federica, autrice e produttrice, oltre che conduttrice del format

televisivo* – Lo Sport è vita e etica. Sono un’ex sportiva agonista di

Volley e di tennis, mio padre è stato campione del mondo di canottaggio con

l’Italia e ha giocato anche a calcio con il Messina in Serie A per un breve

periodo. Sono cresciuta tra lo sport, ho mangiato per tutta la vita pane e

sport: avvertivo l’urgenza di creare un progetto che parlasse dei sacrifici

e degli enormi sforzi nella vita per diventare un campione sportivo. Ho

voluto raccontarlo in questo *Talk Show serale*, con una band che suona dal

vivo con lo stile di Letterman che per me rappresenta assolutamente il

genio indiscusso della televisione e questa è la televisione che io voglio

fare da sempre».

Una nuova edizione che conquisterà il pubblico, ricca di sorprese. «Abbiamo

pensato di realizzare otto puntate di “Aspettando solo chi c’ha Fede”

perché registreremo quelle che saranno le 12 puntate del talk show serale

in autunno, perchè quest’anno abbiamo due eventi importantissimi: i

campionati Europei di calcio, ma soprattutto le Olimpiadi, che vedranno

protagonisti molti degli atleti che già conosceremo in *Aspettando solo chi

c’ha Fede*, attraverso dei video messaggi – *prosegue la conduttrice* –

Scopriremo così in anteprima alcuni dei Campioni olimpionici che saranno

presenti nella nuova stagione autunnale della quarta edizione».

