(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 ABORTO: MORGANTE (FDI), CHI PARLA DI ATTACCO ALLA 194 NON CONOSCE LA LEGGE

“E’ surreale che si ergono a paladini della legge 194 coloro che la disconoscono o che proprio non la conoscono. L’emendamento approvato al decreto Pnrr si limita infatti a riprodurre ciò che la legge già prevede all’articolo 2. La levata di scudi alla quale stiamo assistendo, e il tentativo patetico di inventare inesistenti contraddizioni, denotano una scarsa comprensione dei testi o la solita malafede ideologica. Non saper leggere o non voler capire: non si sa cosa sia peggio”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile nazionale del dipartimento famiglia e valori non negoziabili del partito e componente della commissione Affari sociali della Camera.

