Sostegno alle famiglie altopascesi: torna anche nel 2024 il bonus sociale idrico | Comunicato stampa e foto

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ALTOPASCESI:TORNA ANCHE NEL 2024 IL BONUS SOCIALE IDRICOC’è tempo fino al 31 maggio per presentare le domande

Altopascio, 15 aprile 2024 – Si rinnova anche quest’anno il sostegno alle famiglie altopascesi in difficoltà economica con il bonus sociale idrico per il 2024. Una misura straordinaria che offre una riduzione sulle bollette dell’acqua, alleviando il peso delle spese quotidiane per coloro che ne hanno più bisogno. C’è tempo fino alle 12 del 31 maggio 2024 per presentare la domanda, moduli e bando disponibili qui: HYPERLINK "https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/rimborsi-economici-per-il-servizio-idrico-integrato-a-favore-dei-nuclei-familiari-in-disagio-economico-annualita-2024/"https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/rimborsi-economici-per-il-servizio-idrico-integrato-a-favore-dei-nuclei-familiari-in-disagio-economico-annualita-2024/.