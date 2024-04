(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

Europee: mercoledì conferenza stampa Pd su voto fuori sede

Con Madia, Gribaudo, Quartapelle e Scarpa

Le deputate democratiche Marianna Madia, Chiara Gribaudo, Lia Quartapelle e Rachele Scarpa parteciperanno insieme al Comitato ‘voto dove vivo’ alla conferenza stampa sul voto per gli studenti fuorisede alle prossime elezioni europee. La conferenza stampa si terrà mercoledì 17 aprile alle ore 17.30 nella Sala stampa della Camera dei Deputati.

Ingresso: Via della Missione, 4 – Roma

Giacca obbligatoria per gli uomini

Roma, 15 aprile 2024