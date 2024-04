(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

DOMANI SI RIUNIRANNO CAPIGRUPPO E GIUNTA PER LE ELEZIONI

(ACRA) – L’Aquila, 15 aprile – La Conferenza dei Capigruppo è convocata per domani, martedì 16 aprile 2024, alle ore 11, per l’organizzazione dei lavori consiliari in vista della prossima seduta dell’Assemblea legislativa. Sempre domani, con inizio alle ore 11:30, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo costituita in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, per esaminare il decreto del Presidente della Giunta regionale recante “Nomina Assessori della Giunta regionale e conferimento delle relative deleghe”. Individuazione dei surroganti dei Consiglieri nominati Assessori. Come stabilito dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio, la Giunta per le elezioni è chiamata a verificare le condizioni di eleggibilità dei singoli Consiglieri, previste dalla Legge regionale, e propone all’Assemblea legislativa la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato la non sussistenza delle cause di ineleggibilità. (red)

