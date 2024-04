Comunicato Stampa 686/2024 METEO. DA DOMANI CRESCENTE INSTABILITÀ SU PREALPI E PIANURA. TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ DICHIARATO LO STATO DI ‘ATTENZIONE’ PER VENTO FORTE

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Centro Funzionale Decentrato

Prescrizioni di Protezione Civile

Emissione 15/04/2024 ore 14:00

Agli Enti destinatari interessati

In riferimento alla Dichiarazione dello Stato di Attenzione emessa in data 02/04/2024, considerata la situazione

nivometeorologica sul territorio regionale, come da Bollettino Neve e Valanghe, emesso dal Centro Valanghe di Arabba in data

odierna, preso atto dell’Avviso di Criticità Valanghe n. 20 emesso dal Centro Funzionale Decentrato

Per Rischio Valanghe si dichiara la

CESSATA FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE

RITORNO ALLA NORMALITÀ per il territorio antropizzato* della zona Mont-1 e Mont-2

dalle ore 14:00 del giorno 15/04/2024,

segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza.

Il Responsabile del Centro Funzionale

Ing. Luca Soppelsa

*territorio antropizzato ai sensi della DGRV n.1373/2014 e DDR PC n.100/2014 è definito come quel contesto territoriale in cui sia rilevabile: la presenza di aree

urbanizzate, anche composte di piccoli nuclei di edifici, compresi gli insediamenti produttivi e turistici (es. campeggi), o da singoli edifici abitati permanentemente o

non permanentemente, ma serviti da una viabilità ordinaria e/o infrastrutture di trasporto o di varia natura (e.g. impianti tecnologici), con caratteri tali da implicare

un’occupazione umana, anche solo temporanea, durante la stagione favorevole al generarsi di eventi valanghivi. Tale definizione esclude gli insediamenti e impianti

di varia natura volti allo svolgimento, anche all’aperto, di attività a diverso titolo gestite o organizzate (e.g. aree sciabili gestite) qual ora siano già soggetti a interventi

di natura gestionale volti alla salvaguardia dalle valanghe.

CFD/VS

Struttura responsabile elaborazione: Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

