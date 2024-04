apertura accrediti G7 Clima, Energia e Ambiente di Venaria Reale

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica informa che sono aperte le procedure di accredito per giornalisti e fotocineoperatori interessati a seguire il G7 Clima, Energia e Ambiente (Reggia di Venaria, 29 e 30 aprile). Per seguire in presenza il programma media, la Conferenza Stampa finale e accedere al Media Center, occorre accreditarsi tramite il link https://www.g7-2024.it/ o attraverso la sezione accrediti del sito https://www.g7italy.it entro le ore 18 del 19 aprile 2024. In occasione della registrazione dovranno essere inseriti i dati richiesti e la scansione dei documenti (esclusivamente nei formati Jpeg o Pdf, massimo 2MB): passaporto o documento di identità in corso di validità (obbligatorio), foto (esclusivamente in formato Jpeg, max 2MB), lettera formale di incarico della testata di appartenenza, tessera ODG. Ogni altra informazione tecnica e logistica è presente sul “media handbook” disponibile sul portale di registrazione e sul sito G7italy.it nella sezione Media – Information.

