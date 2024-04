A.Se. Spoleto: gli interventi di manutenzione fino al 19 aprile

(AGENPARL) - Roma, 15 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 15 aprile 2024 Ufficio stampa

A.SE. SPOLETO: GLI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

Il programma dei lavori che verranno effettuati entro venerdì 19 aprile

Verde pubblico, cimiteri, edifici scolastici, manutenzione e segnaletica stradale. Questi

gli interventi che effettueranno le squadre di A.Se. Spoleto entro venerdì 19 aprile.

Per quanto riguarda il verde pubblico sono previsti interventi a piazza d’Armi (area verde

davanti all’ingresso della pista di atletica e aiuole), in piazza Polvani, nelle aree di

parcheggio vicine alla Stazione ferroviaria e al parcheggio dell’Istituto per Sovrintendenti

della Polizia di Stato “Rolando Lanari”. Manutenzione del verde anche alla scuola

d’Infanzia di Eggi, alla primaria XX Settembre, all’oratorio di Baiano e nel giardino e nel

parcheggio davanti alla chiesa di Baiano, mentre nel centro storico della città è in

programma l’innaffiamento delle fioriere e la sistemazione di fiori stagionali.

Nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo è previsto lo svuotamento dei sacchi

e, per quanto riguarda le lampade votive, interventi per i nuovi allacci, le disdette e la

riparazione dei guasti nei cimiteri.

Proseguono le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza al Teatro Caio Melisso –

Spazio Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso monumentale di

San Nicolò. Verifica dei quadri elettrici alle scuole d’infanzia Collodi, Morro, Villa Redenta,

Le Corone, alla scuola primaria Villa Redenta e a Palazzo Mauri. In programma anche la

pulizia dei sensori dell’impianto antincendio nella zona del piano terra di Palazzo

Collicola.

Per la manutenzione delle strade sono previsti una serie di interventi di riparazione per

la sistemazione delle buche. In vista delle elezioni europee verranno installate le plance

per gli spazi di affissione elettorale.

In programma anche interventi per la segnaletica stradale: completamento delle attività

di ripristino dei semafori presenti sulla SP 451 (Tuderte) e sistemazione della segnaletica

mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.

Spoleto, lunedì 15 aprile 2024