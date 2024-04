(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

VINITALY: COLDIRETTI, BOOM ENOTURISMO, 6 MLN DI NOTTI IN VIGNA

Accordo con Airbnb per la promozione del turismo del vino, i numeri sul fenomeno dell’indagine Ixe’

Sono oltre sei milioni le notti trascorse tra le vigne nel 2023 dagli enoturisti italiani e stranieri che hanno preso d’assalto strutture agrituristiche, bed&breakfast e case vacanza con l’obiettivo di vivere esperienze nel mondo del vino. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Terranostra Campagna Amica e Airbnb diffusa in occasione dell’apertura del Vinitaly, con le esperienze del turismo in cantina mostrate dal vivo nello stand della più grande organizzazione agricola d’Italia e d’Europa.