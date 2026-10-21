FABI Messina, Massimo Pellegrino eletto Segretario Coordinatore al XIV Congresso Provinciale

(AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2026 - Si è svolto nella giornata di martedì 20 ottobre all’Hotel Europa, sulla S.S. 114, il XIV Congresso Provinciale del SAB FABI di Messina, caratterizzato da un’ampia partecipazione e da un articolato confronto sui principali temi che interessano il settore bancario.
Al centro del dibattito, il rinnovo del CCNL del credito, chiamato a rispondere ai profondi cambiamenti del lavoro bancario, e il risiko bancario, con le prospettive di fusioni e acquisizioni destinate a incidere sugli equilibri e sul futuro del comparto.
A fare il punto sullo stato delle trattative nazionali è stato il Segretario Generale della FABI, Lando Maria Sileoni. Numerosi gli interventi dei partecipanti, che hanno contribuito ad approfondire le questioni più rilevanti per la categoria.
Al termine dei lavori, il Congresso ha proceduto all’elezione dei nuovi organismi dirigenti che guideranno la Federazione messinese nel prossimo quadriennio.
Questi gli eletti:
- Segretario Coordinatore: Massimo Pellegrino
- Segretaria Amministrativa: Sonia Merlino
- Segretari Coordinatori Aggiunti: Stefano Musumeci e Massimo Romagnolo
- Segretari Organizzativi: Mariagrazia Maiorana, Giovanni Bonfiglio e Piero Briuglia
- Segretari Provinciali: Giuseppe Amalfi, Giovanni Campanella, Ernesto Del Giudice, Placido Minutoli e Filippo Restuccia
Il XIV Congresso ha ribadito la coesione della FABI messinese e il ruolo dell’organizzazione quale punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori del credito, nel quadro della leadership nazionale del sindacato di categoria.