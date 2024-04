(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 Forza Italia: Battilocchio(FI): in Provincia di Roma entusiasmo e

partecipazione

“Nelle principali città della Provincia di Roma sono in corso in questo

weekend iniziative e banchetti per le giornate nazionali del tesseramento.

Mi sto recando anche oggi sui territori per incontrare e soprattutto

ringraziare i nostri amministratori comunali, dirigenti e militanti azzurri

che ce la stanno mettendo davvero tutta in questa fase. Ci sta grande

attenzione e crescente interesse per il progetto politico di Forza Italia,

con la guida di Antonio Tajani:siamo pronti a raddoppiare l’impegno in

queste settimane per rafforzare la nostra presenza. Nei prossimi giorni

presenteremo nuovi amministratori comunali della Provincia che hanno scelto

Forza Italia. Avanti!” Ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di

Forza Italia e coordinatore provinciale del movimento azzurro, oggi

presente a Guidonia Montecelio, Marino, Ciampino, Albano Laziale,

Palestrina e Ladispoli.

—-

Ufficio Stampa Forza Italia

00186 Roma

