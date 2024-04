(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 Vino. Lollobrigia: gioiello per Italia, a Vinitaly per valorizzarlo

«II vino è un gioiello per l’Italia ed è opportuno valorizzarlo attraverso eventi consolidati, come il Vinitaly, dove sono presenti sempre più buyer internazionali. La missione del Governo è quella di fare gruppo con tutte le nazioni che producono vino per presentare al mondo la sua eccellenza e i suoi valori. Dove c’è vino ci sono territori che si sviluppano, dove c’è l’attività vitivinicola crescono intere comunità». Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato su Giorno – Carlino – Nazione