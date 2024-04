CS Offese ad Ambasciatore israeliano, MIM segue con grande attenzione

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

Offese ad Ambasciatore israeliano, MIM segue con grande attenzione

“Leggo della perquisizione che ha interessato un dipendente del Ministero indagato per un’ipotesi di reato ai danni dell’ambasciatore israeliano a Roma. Al di là del singolo caso, per il quale le responsabilità saranno accertate dagli organi competenti, e che il Mim sta seguendo con la massima attenzione, non saranno tollerati comportamenti e dichiarazioni, di dipendenti scolastici e ministeriali, non consoni all’alto ruolo che ricoprono, che risultano fortemente lesivi dell’immagine della scuola e offensivi di coloro che vi lavorano con abnegazione e grande dignità”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Roma, 13 aprile 2024