VINO. LA SALANDRA (FDI), IMPRENDITORI VITIVINICOLI PRODUTTORI DI RICCHEZZA

“I produttori di vino sono indiscutibilmente produttori di ricchezza, come evidenziato oggi, durante la prima Conferenza ministeriale dell’Oiv. Una ricchezza che parla di cultura, identità, qualità, di territorio, ognuno con la sua unicità.

Grazie al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, l’agricoltura, la sicurezza agroalimentare, il giusto prezzo per gli agricoltori e il futuro del mondo del vino sono tornati al centro del dibattito politico nazionale e l’Italia al centro della scena politica europea.

Anche il messaggio del presidente Giorgia Meloni sottolinea ancora una volta l’attenzione di questo Governo alla tutela concreta del settore agricolo, in attesa del cambio di passo che la linea italiana sta portando in Europa, che sarà ancora più tangibile dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.

