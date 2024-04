(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Vino. Domani giornata conclusiva del Wine Ministerial Meeting con l’inaugurazione in anteprima del Padiglione Masaf al Vinitaly

Si concluderà domani 13 aprile, alle 10.30, con il taglio del nastro del padiglione Masaf a Vinitaly alla Fiera di Verona, la prima Conferenza internazionale del vino, organizzata dall’Oiv e dal Governo italiano. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, alla presenza dei rappresentanti delle 30 Nazioni che hanno partecipato alla Wine Ministerial meeting, tra ministri, viceministri, ambasciatori e delegati, inaugurerà il padiglione del ministero, che quest’anno “raddoppia”, con due padiglioni. Uno dedicato agli eventi del Ministero e lo “Spazio divino, dove saranno presenti opere d’arte provenienti sia dal Museo di Torgiano della famiglia Lungarotti sia da diversi musei italiani, queste ultime grazie al contributo di Generali. Inoltre, sarà possibile visitare in anteprima “Divina” un’installazione immersiva per scoprire il vino da diversi punti di vista, scoprendone anche caratteristiche in termini di espansione del colore che ne fanno un’opera d’arte.

La Conferenza Internazionale del Vino terminerà alle 13.00 all’OperaWine by Wine Spectator.

Si precisa che l’accredito non riguarda l’OperaWine by Wine Spectator a Verona.