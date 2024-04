Agenda Eventi Luiss | 15-21 aprile ++ con GUBITOSI, PRENCIPE, SEVERINO, G. LETTA, DAMOSSO, MANGHI

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

Salute e innovazione: un’analisi

inter-generazionale di Luiss e Merck

Lunedì 15 aprile, ore 16:15

The Dome, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

Salute, tecnologia e differenze fra generazioni. Grazie al connubio virtuoso tra università e impresa, è stato progettato e realizzato uno studio su salute e tecnologia nella prospettiva di diverse generazioni. Questo il fulcro del progetto “Emerging Healthcare Trends: A closer look across generations”, una originale analisi inter-generazionale comprendendo anche una rilevazione indiretta sulla generazione Alpha.

La ricerca mira a definire e dare ascolto alle esigenze di salute di diverse generazioni. Generazioni che hanno sensibilità verso differenti dimensioni della salute e verso le diverse tecnologie che stanno cambiando la nostra vita quotidiana.

L’evento, dopo i saluti introduttivi del Rettore Andrea Prencipe, vedrà gli interventi di autorevoli personalità del mondo dell’Accademia, delle istituzioni e delle imprese: fra gli altri, si segnalano i contributi di Hong Chow, Head of China and International Healthcare Merck Group; Luca de Angelis, Direttore Generale per le Tecnologie Emergenti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ramon Palou de Comasema Sureda, General Manager Merck Italia; Marco Elefanti, General Director Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Maria Rita Testa, Professoressa di Demografia della Luiss.

A completare il programma, Michele Costabile, Professore di Marketing e Direttore del Centro di Ricerca Luiss X.ITE su Tecnologia e Comportamenti di Mercato, che interverrà con un keynote speech sui principali esiti dello studio.

Presentazione Osservatorio “Antonio Catricalà”

Martedì 16 aprile, ore 9:00

Aula Toti, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

L’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”, dedicato alla memoria dell’illustre giurista, intende operare a supporto della cultura aeronautica, ispirandosi al modello ed all’insegnamento di un fine giurista e servitore dello Stato. Il progetto prende le mosse, seguendo le orme che Antonio Catricalà ha saputo lasciare, nell’ambito della collaborazione avviata tra Enac e Luiss School of Law, capace di generare una sinergia essenziale nel settore del trasporto aereo, caratterizzato da una rilevante interdisciplinarità.

L’Osservatorio svolge iniziative di formazione specialistica, diretta a professionalità diverse, realizza attività di divulgazione scientifica, attraverso l’organizzazione di conferenze, seminari e convegni nazionali ed internazionali, volti a creare occasioni di confronto tra referenti politici ed accademici, le massime autorità istituzionali, vertici imprenditoriali ed esperti di diritto aeronautico, e promuove l’attività di ricerca su temi di interesse strategico. Alle attività dell’Osservatorio partecipano alti esponenti del mondo accademico, imprenditoriale ed istituzionale impegnati nel settore del trasporto aereo.

Saluti istituzionali a cura di Paola Severino, Presidente Luiss School of Law, e Antonio Nuzzo, Dean Luiss School of Law. Partecipano, tra gli altri:Pierluigi Di Palma, Presidente, EnacGianni Letta, già Sottosegretario di Stato, Presidenza del Consiglio dei MinistriVincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma SpAAristide Police, Professore di Diritto amministrativo e Direttore del Master in Diritto Ambientale, LuissAlfredo Storto, Capo di Gabinetto, Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti.

Festivaldeigiovani 2024®

Mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 aprile, Gaeta

Il tema centrale della IX edizione di Festivaldeigiovani® saranno le emozioni. Come strumento di conoscenza di sé e degli altri, di sviluppo e crescita, di riscoperta del valore dello stare insieme con momenti di confronto sui temi più urgenti per il futuro della GenerazioneZ.

L’Università Luiss Guido Carli, partner dell’evento, offrirà ogni giorno un incontro su grandi temi di attualità: dall’intelligenza artificiale alla diversità e inclusione, fino all’importanza della consapevolezza di sé per la scelta degli studi.

Gli appuntamenti in programma:

Mercoledì 17 aprile, ore 11.30: “Tutte le strade (im)portano…”, a cura di Giulia De Vergori.Giovedì 18 aprile, ore 11.30: “Intelligenza artificiale a lezione: sfide e opportunità per i giovani”di Alessio Martino.Venerdì 19 aprile, ore 11.30: “Percorsi di inclusione e valorizzazione delle diversità. La persona nel fenomeno giuridico” con Edoardo Messineo.

Inoltre, nei giorni del Festivaldeigiovani® sarà attivo uno stand informativo di orientamento per sapere tutto sui test di ingresso e sui corsi di laurea dell’Ateneo. Spazio poi alle ragazze e ai ragazzi di Radio Luiss. Con loro in programma: contest, mini-quiz per esercitarsi sulle domande dei test di ammissione, workshop e incontri su come si lavora in una radio di ateneo.

Per consultare il programma completo cliccare qui.

Educazione, AI e metaverso

Le opportunità della tecnologia per la formazione

Mercoledì 17 aprile, ore 10:00

Loft, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

Presentazione del White Paper sull’educazione immersiva “Social Interaction in Educational Settings and the Role of the metaverse”

Saluti introduttivi e apertura dei lavori a cura di Andrea Prencipe, Rettore Luiss.

Partecipano, tra gli altri:Paola Frassinetti, Sottosegretaria di Stato, Ministero dell’Istruzione e del Merito

Angelo Mazzetti, Responsabile Relazioni Istituzionali, Meta ItaliaMarco Francesco Mazzù, Professor of Practice in Marketing, LuissWalter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro, Camera dei DeputatiSimona Romani, Professoressa di Consumer Behavior, Luiss

Modera Massimo Sideri, editorialista, Corriere della Sera e Adjunct Professor, Luiss.

Può la Chiesa fermare la guerra? Un’inchiesta

a sessant’anni dalla Pacem in terris

Mercoledì 17 aprile, ore 15:00

Aula Toti, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

Presentazione del libro “Può la Chiesa fermare la guerra? Un’inchiesta a sessant’anni dalla Pacem in terris” di Piero Damosso.

La Chiesa cattolica è fortemente impegnata ad affrontare i conflitti nel mondo e in particolare a riportare la pace in Ucraina. La voce di papa Francesco si è più volte alzata per urlare: “Fermatevi!” e ha parlato sempre più spesso di Terza guerra mondiale in un mondo globalizzato.

Saluti istituzionali di Luigi Gubitosi, Presidente Luiss.

Dialogano con l’autore Piero Damosso:

Edith Bruck, scrittricePadre Enzo Fortunato, saggista e giornalistaDacia Maraini,scrittricePaola Severino, Presidente, Luiss School of Law

Modera la giornalista e scrittrice Silvia Barocci.

Workshop on AI and Management

Giovedì 18 aprile, ore 15:30

Loft, Campus Luiss, Viale Romania 32, Roma

L’evento delinea le prospettive dell’Intelligenza Artificiale inserendo le scoperte riferite al deep learning e ai grandi modelli linguistici in un più ampio contesto tecnico, organizzativo ed economico.

Nel corso dell’incontro verranno inoltre analizzati vincoli e limitazioni imposti da dati, software e, soprattutto, hardware nello sviluppo, nell’adozione e nella diffusione di modelli e soluzioni basati sull’IA e ci si confronterà sulle sfide che devono affrontare le organizzazioni e la società.

Intervengono:Andrea Prencipe, Rettore, LuissGianmatteo Manghi, CEO, Cisco ItalyJannis Kallinikos, Cisco Chair in Digital Transformation and Data-Driven Innovation, LuissYoungjin Yoo, Professor and Associate Dean of Research, The Weatherhead School of Management, Case Western Reserve UniversityEnrico Mercadante, Architectures Sales and Innovation Southern Europe, Cisco Italy.

