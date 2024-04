(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 ABORTO. MORGANTE (FDI): GRAZIE A FDI-ECR IN EUROPA DIFESI DIRITTI E VITA

“Ringrazio i colleghi europarlamentari che si sono schierati contro la proposta, approvata ieri dall’Europarlamento, di inserire l’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Un voto che inquieta perché rivela un progetto sociale preoccupante per il futuro dell’Europa e non solo. Bene hanno fatto gli esponenti del gruppo Ecr e di Fratelli d’Italia a sottolineare l’approccio ideologico e pericoloso del documento, sia perché va contro il diritto alla vita, sia perché contrasta con i Trattati europei secondo cui queste tematiche sono attribuite alla competenza esclusiva dei singoli Stati. Per fortuna anche in Europa c’è chi si impegna in difesa del diritto e soprattutto della vita”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile nazionale del dipartimento famiglia e valori non negoziabili del partito e componente della commissione Affari sociali della Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati