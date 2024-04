(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

Pnrr: Sarracino (Pd), confermati tagli da 5MLD per Fsc, vergognoso attacco al Mezzogiorno

“In commissione bilancio i parlamentari della destra hanno confermato il taglio di 5 miliardi del FSC per la copertura delle misure tolte dal PNRR. Non solo. Hanno anche respinto gli emendamenti presentati a mia firma che intendevano reintegrare le risorse, così come quelli che puntavano a mettere in sicurezza gli FSC scongiurando ulteriori decurtazioni. Non sappiamo con quale coraggio i parlamentari della maggioranza, ed in particolare quelli eletti nel Mezzogiorno, possano presentarsi al cospetto di queste comunità dopo aver avallato l’ennesimo taglio ai nostri territori, privando i cittadini del sud di risorse destinate a infrastrutture, scuole, reti idriche e altre opere importanti. Riteniamo questo taglio un inaccettabile atto di prepotenza a danno delle comunità più fragili del paese” così il deputato democratico, responsabile Mezzogiorno del Pd, Marco Sarracino.

Roma, 10 aprile 2024