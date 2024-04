(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CNEL-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere

16 aprile 2024 – Roma, viale David Lubin 2

Martedì 16 aprile 2024 si terrà a Roma presso la sede del CNEL, in viale David Lubin 2, la giornata di lavoro “Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere”. Interverranno il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo, il Presidente del CNEL Renato Brunetta. Previsto, inoltre, l’intervento in collegamento del Presidente della CEI Matteo Maria Zuppi.

L’evento si inserisce nel solco dell’accordo interistituzionale sottoscritto il 13 giugno 2023 tra Ministero della Giustizia e CNEL in tema di studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere. Nel corso della giornata saranno analizzate le molteplici esperienze sul territorio. L’iniziativa è indirizzata a definire un ampio quadro di proposte e, in tale ottica, a istituire un Segretariato permanente presso il CNEL, chiamato a svolgere un ruolo di impulso e di raccordo operativo tra la rete istituzionale dei soggetti pubblici centrali e locali, le parti sociali e il terzo settore.

L’iniziativa, promossa dal CNEL e dal Ministero della Giustizia, si svolgerà in plenaria nella sessione mattutina (9:30-13:30) e poi in quella conclusiva (17:30-18:30). Nel pomeriggio, inoltre, si terranno sei sessioni tematiche, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder pubblici e privati impegnati nel settore, individuati grazie al supporto del DAP, della rete dei garanti regionali e territoriali e delle fondazioni bancarie. I gruppi di lavoro tematici sono:

1. Studio – L’istruzione e la cultura come strumenti di prevenzione e riscatto;

2. Formazione – La formazione professionale nei penitenziari quale reale opportunità per il reinserimento;

3. Lavoro – Servizi per il lavoro a 360 gradi;

4. Impresa – Economia sociale e modelli innovativi per fare impresa nei penitenziari;

5. Governance – Il sistema penitenziario e il lavoro di rete;

6. Quadro normativo – L’evoluzione della legislazione penitenziaria.

