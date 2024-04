Meeting all’ITT Livia Bottardi di Roma “Le nuove comunicazioni in Europa”

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

Questa mattina, presso l’aula magna dell’ITT Livia Bottardi di Roma, si è svolto un incontro di grande interesse nel panorama dell’istruzione e della comunicazione. Programmate per le ore 11:10, le attenzioni si sono concentrate su temi di grande attualità legati alla comunicazione giornalistica nelle diverse aree geopolitiche dell’Europa. Un evento che ha coinvolto gli studenti di terzo e quarto anno, con l’obiettivo di stimolare il loro interesse e la loro comprensione riguardo alle metodologie, agli obiettivi e alle tecniche di informazione nell’era digitale.

Il relatore principale di questa importante occasione è stato il dottor Luigi Camilloni, direttore responsabile di Agenparl. A lui si è affiancato il dottor Carmine D’Urso, direttore responsabile di Informazione365 e docente come consulente esterno presso lo stesso istituto. La moderazione dell’evento è stata affidata al prof. Giovanni Valerio D’Elia, Dirigente Scolastico dell’ITT Livia Bottardi, che ha dichiarato: “L’evento e’ strutturalmente inserito nell’attività didattica e formativa che ha una sua concretizzazione nella materia di Geopolitica e Relazioni internazionali previste nel corso di studi dell’Istituto”.

L’incontro non si è limitato a una mera esposizione teorica, ma ha offerto agli studenti spunti di riflessione approfonditi su temi di grande rilevanza sociale e geopolitica. In particolare, sono stati affrontati argomenti quali i conflitti bellici in corso, il ruolo della comunicazione come propaganda politica e strumento dei servizi segreti, sia nei paesi continentali che extracontinentali.

Gli studenti dell’ITT Livia Bottardi hanno partecipato attivamente all’incontro, ponendo domande pertinenti e stimolanti sia al relatore che ai loro docenti. Uno degli argomenti di maggiore interesse è stato il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella comunicazione contemporanea. La sua influenza sempre più pervasiva nella diffusione delle informazioni e nella creazione dei contenuti ha suscitato curiosità e interrogativi tra i giovani presenti.

L’evento è stato un’opportunità preziosa per gli studenti di ampliare le proprie conoscenze e acquisire una maggiore consapevolezza riguardo al mondo della comunicazione giornalistica. La partecipazione attiva e l’interesse dimostrato hanno confermato l’importanza di promuovere iniziative di questo tipo, che favoriscano lo sviluppo di competenze critiche e di pensiero autonomo tra le giovani generazioni.

La scuola ha un ruolo fondamentale nell’educare i cittadini del futuro, preparandoli a navigare in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Eventi come quello organizzato dall’ITT Livia Bottardi rappresentano un passo significativo verso questo obiettivo.