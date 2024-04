CONCLUSA VISITA IN BASILICATA SOTTOSEGRETARIO MASAF LA PIETRA

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

lun 08 aprile 2024 Ha fatto tappa in numerosi centri della Basilicata la visita del

sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, che in una tre giorni,

accompagnato dal collega Aldo Mattia, responsabile nazionale del comparto

agricoltura di Fratelli d’Italia, ha avuto, spiega, “un proficuo contatto

diretto con gli agricoltori del territorio” e un confronto “sulle ipotesi

di sviluppo e sulle potenzialità finora inespresse”. Diversi gli incontri

istituzionali e le visite in aziende agricole e siti produttivi a Potenza,

Matera, Pietragalla, Venosa, Lavello e Policoro. “ La Basilicata è una

terra bellissima, che merita di essere valorizzata con politiche attente e

di ampio respiro”ha commentato il sottosegretario. “Ad ogni incontro ho

avuto la conferma di quanto la Basilicata sia ricca di eccellenze, in

particolare nella produzione di vino, grano duro, olio e ortofrutta, ma in

perfetto accordo con gli agricoltori ho ribadito quanto possiamo e dobbiamo

sfruttare meglio le potenzialità agricole di un territorio, che merita di

essere valorizzato con politiche attente e di ampio respiro”. “Dalla

prossima giunta regionale – ha concluso La Pietra – sarà doveroso ricevere

impegni per incentivare la rete, per rafforzare le filiere e tutte le

produzioni di denominazione geografica, così da riportare l’agricoltura, al

pari di quanto sta facendo il governo Meloni, al centro dell’agenda

politica regionale”.