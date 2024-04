VISITA IN BASILICATA DEL SOTTOSEGRETARIO ALL’AGRICOLTURA LA PIETRA

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 *Al via domani, venerdì 5 aprile, una tre giorni in Basilicata del

Sottosegretario al ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare

e Forestale, Patrizio* *La Pietra.* *Ad annunciarlo il responsabile

nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, il deputato

Aldo Mattia. Primo appuntamento a Potenza, in Camera di Commercio, alle ore

11, quando è previsto un punto stampa con i giornalisti. Nel corso della

visita in Basilicata previsti incontri con le associazioni venatorie, gli

Atc e diverse visite in aziende agricole e stabilimenti produttivi del

territorio, in particolare a Pietragalla, Lavello, Matera, Venosa

e Policoro. “Dopo la tappa a Matera del ministro Lollobrigida, che ha

incontrato agricoltori e partecipato alla presentazione dei candidati delle

liste di Fratelli d’Italia alle prossime regionali- spiega Mattia –

accogliamo l’arrivo in Basilicata del sottosegretario La Pietra che

illustrerà l’impegno del governo guidato da Giorgia Meloni nella difesa

dell’agricoltura italiana e del Made in Italy dalla concorrenza sleale

degli altri Paesi, oltre che il lavoro per la difesa del patrimonio

alimentare italiano. Sarà l’occasione per evidenziare al Sottosegretario

le criticità del territorio – conclude Mattia – ma anche per mostrare le

tante eccellenze della Basilicata”.*