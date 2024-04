Scuola, Di Meglio (Gilda): aumentare la spesa per l’istruzione, perché la scuola è l’unico posto che può garantire l’integrazione

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

“La realtà è una, c’è bisogno di aumentare la spesa per l’istruzione, perché la scuola è l’unico posto che può garantire l’integrazione. Qui non sono i Ministri dell’Istruzione ma i Ministri dell’Economia che devono dirci qualcosa, perché sulla scuola non si investe. Gli investimenti devono essere seri e garantiti”. E’ il commento di Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti in collegamento con Agorà, sulla questione della presenza degli studenti stranieri nella classi delle scuole italiane.