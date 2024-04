Sabato 6 e domenica 7 aprile al Palasport di Sa Rodia il torneo Kim e Liù e il Campionato interregionale di Taekwondo

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA DEL 4 APRILE 2024

Sabato 6 e domenica 7 aprile il Palasport di Sa Rodia di Oristano ospiterà il

torneo Kim e Liù (forme e freestyle e combattimento) e il Campionato

interregionale (forme e freestyle) di Taekwondo.

La manifestazione è organizzata dal Comitato regionale della Fita con il

patrocinio dell’Assessorato allo sport del Comune di Oristano.

Il programma della manifestazione prevede la partecipazione dei bambini dai 6

ai 13 anni per il torneo Kim e Liù e gli atleti Junior, Senior e Master per il

Campionato interregionale.

“Il torneo Kim e Liù si disputa a livello nazionale e viene organizzato in ogni

area geografica: Nord, Centro, Sud e per la Sardegna a livello regionale –

spiega il presidente del Comitato regionale della Fita, Salvatore Bussu -. Il

doppio appuntamento di Oristano, con la presenza di centinaia di atleti da tutta

l’isola, mette in luce lo stato di salute del Taekwondo nell’isola. Prevediamo la

partecipazione di 650 atleti e un totale di circa 3000 persone considerando

anche tecnici, staff, famiglie, accompagnatori e sostenitori”.

“Il Palasport di Oristano si conferma sede ideale per importanti manifestazioni

sportive – evidenzia l’Assessore allo sport del Comune di Oristano Antonio

Franceschi -. Il palazzetto dispone di ampi spazi e tribune capienti e sorge in

una città che ha una posizione geografica ideale, facilmente raggiungibile da