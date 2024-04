QUARTIERI. INAUGURATO IL MURALE “I VALORI DELLA VITA” AL CENTRO CRESPI SPORT VILLAGE – CON FOTO

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 QUARTIERI. INAUGURATO IL MURALE “I VALORI DELLA VITA” AL CENTRO CRESPI SPORT VILLAGERealizzato da SMOE lo street artist autore anche di ‘Necesse’ e ‘Miracolo a Milano’Galleria fotograficaMilano, 4 aprile 2024 – Milano ha un nuovo Murale di SMOE lo street artist calabrese già autore di ‘Necesse’ in via Ludovico di Breme, dedicato al tempo del Covid, e ‘Miracolo a Milano’ a Lambrate, ispirato al celebre film di Vittorio de Sica del 1951.Il nuovo coloratissimo murale dal titolo ‘I Valori dello Sport’ è stato realizzato all’interno del Centro Crespi Sport Village, in via Valvassori Peroni 48 ed è stato inaugurato questo pomeriggio.Sono intervenuti l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, Caterina Antola, Presidente del Municipio 3 e Filippo Rossi vice presidente e assessore alle Politiche sociali e sport. All’evento hanno partecipato il coro Jubilate Città Studi, i volontari del “Patto per la lettura’’ ed è stato animato da giochi di strada e sport rivolti a ragazzi e ragazze, proposti dall’Associazione VIVA! Il murale “I Valori dello Sport” è stato realizzato nell’ambito del progetto MUM – Museo Urbano diffuso Miracolo a Milano con il contributo di APD Acquamarina Sport & Life.

