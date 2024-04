San Giorgio, sabato 6 aprile si parla di medicina popolare tra esperienze, tradizioni e credenze

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

San Giorgio, sabato si parla di medicina popolare tra

esperienze, tradizioni e credenze

Appuntamento alle 17 nella sala Manzini. L’appuntamento fa parte del ciclo Leggere, raccontare,

incontrarsi

Sabato 6 aprile alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio sarà presentato il libro

Natura medica. Passato e futuro della medicina popolare di Claudio Coppi, pubblicato nel 2022

dalla casa editrice Metilene. Insieme all’autore interverrà Emanuele Begliomini, agronomo e

giornalista.

La presentazione fa parte di “Leggere, raccontare, incontrarsi”, il ciclo di iniziative organizzato da

Biblioteca San Giorgio e Biblioteca Forteguerriana con lo scopo di far conoscere e valorizzare

autori e storie pistoiesi e di promuovere la conoscenza della cultura, della storia e delle tradizioni

del territorio.

Quella che oggi viene definita medicina popolare è in realtà un’organizzazione complessa e

affascinante, capace di ricomporre l’equilibrio fra natura e uomo, che è alla base del nostro

patrimonio culturale. Un insieme terapeutico che trova nella convivenza tra razionale e irrazionale

un modus operandi frutto di millenni di esperienze, tradizioni e credenze, dove magia, religione e

scienza sono così vicine da sembrare un’unica realtà. A partire dalle erbe fino a rimedi meno noti

di derivazione animale e minerale, la natura ci offre un valido aiuto per mantenere la salute e

curare la malattia. Il volume prova a rileggere con spirito critico ma aperto le informazioni

provenienti da questi vecchi rimedi attraverso saggi e schede di approfondimento, con

illustrazioni e utili indicazioni terapeutiche e con un’attenzione particolare rivolta alle tradizioni

del territorio pistoiese.

Claudio Coppi, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università di Firenze, ha operato

all’Istituto di farmacologia della stessa università. Ha poi conseguito il diploma di specializzazione

in scienza e tecnica delle piante medicinali dell’Università di Pisa. Responsabile della ricerca di

microinquinanti in matrici ambientali e alimentari, ha diretto l’Unità operativa di Chimica

ambientale del Servizio multizonale di prevenzione della Usl 8 di Pistoia e quindi il Dipartimento

provinciale di Arpat, l’Agenzia regionale per la prevenzione ambientale della Toscana. È autore di

numerose pubblicazioni scientifiche in campo ambientale e biomedico.