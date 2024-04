(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

Rai: Pd, Perché repliche Report non andranno in onda? È scelta politica

Presentata interrogazione. Sergio dovrà rispondere in commissione di vigilanza Rai

“I componenti democratici della commissione di vigilanza Rai hanno presentato un’interrogazione parlamentare per sapere se è vero che le repliche delle puntate di Report non saranno inserite nel palinsesto estivo e, nel caso, quali sarebbero le motivazioni addotte dall’azienda rispetto ad una trasmissione che registra un ampio successo di pubblico”. Nell’interrogazione parlamentare firmata dal capogruppo dem Stefano Graziano, Ouidad Bakkali, Annamaria Furlan, Antonio Nicita, Francesco Verducci, Vinicio Peluffo, e Nicola Stumpo, sottolinea che: ”Report rappresenta una delle più importanti trasmissioni di approfondimento e di giornalismo di inchiesta dell’intero panorama televisivo nazionale. Un format apprezzato dal pubblico che attribuisce alla trasmissione mediamente un 8-9% di Share con punte anche del 12. Un programma apprezzato tant’è che anche le repliche in onda il sabato e in estate riscontrano un successo di pubblico con una media del 7% di share. Notizie di stampa tuttavia paventano il rischio di una decisione della Rai di non trasmettere più le repliche durante il periodo estivo. Si tratterebbe di una decisione che non sarebbe supportata da alcun elemento oggettivo ma frutto esclusivamente di una precisa volontà politica dell’attuale management”.

