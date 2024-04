Geni a bordo – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Roma, 3 aprile 2024

Con 500 studenti nell’aula magna dell’Università di Foggia il 4 aprile si conclude l’ottava edizione del Geni a Bordo Tour

Cinquecento studentesse e studenti delle scuole superiori foggiane insieme per parlare di biotecnologie, terapie del futuro e prospettive di carriera nella ricerca biomedica e biofarmaceutica. È il tema dell’evento Geni a Bordo che si terrà il 4 aprile nell’Aula Magna “Valeria Spada” dell’Università di Foggia, ultima tappa del Geni a Bordo Tour, iniziativa di divulgazione scientifica sulla genetica e le biotecnologie per la salute, creata dai giornalisti scientifici Sergio Pistoi e Andrea Vico e sostenuta da Farmindustria.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana” (Polo Biblio-Museale regionale di Foggia) e l’Università di Foggia che dalle 9.30 alle 12.30 di giovedì 4 aprile mette a disposizione l’Aula Magna “Valeria Spada” (via Romolo Caggese 1, Foggia).

Con otto edizioni, oltre 70 repliche in 55 diverse città italiane, da sud a nord, e più di 20 mila studentesse e studenti raggiunti finora Geni a Bordo è una iniziativa di divulgazione itinerante di successo. Lo scopo è offrire uno scenario sullo stato dell’arte e sulle prospettive delle biotecnologie per la salute, e raccontare, con la viva voce dei protagonisti, le opportunità di carriera nella ricerca scientifica pubblica e nell’industria farmaceutica.