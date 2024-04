Deportazione disabili, Buongiorno Regione (Rai 3) a Villa dei Fiori

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 **Buongiorno Regione (Rai 3) a Nocera Inferiore:**

**il servizio sulla “deportazione” dei disabili gravi in Rsa**

**Questa mattina alle 7.30 su RAI 3** il programma “Buongiorno Regione” ha mandato in onda un servizio dedicato alla vicenda della “deportazione” dei pazienti disabili in RSA al distretto di Nocera, con interviste e testimonianze.

Una battaglia di civiltà e di amore che sta portando avanti il Comitato delle famiglie di Villa dei Fiori.

**Clicca sull’immagine per vedere il servizio**