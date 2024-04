(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Conferenza stampa

Il Cisternone si apre alla città

Programma di visite dopo un imponente intervento sull’acquedotto cittadino

Domani, giovedì 4 aprile, ore 12.00

Sala Cerimonie, Palazzo Comunale

Livorno, 3 aprile 2024 – Il Cisternone, monumentale serbatoio realizzato

nella prima metà del XIX secolo dall’architetto Pasquale Poccianti, e

normalmente non visitabile, si apre alla città con un ricco programma di

visite.

Il dettaglio dell’iniziativa sarà illustrato alla stampa domani, giovedì 4

aprile, alle ore 12.00 nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale

alla presenza del sindaco Luca Salvetti.

Interverranno il presidente di Asa Stefano Taddia e il direttore

gestione servizio idrico Mirco Brilli.

La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare un imponente

intervento che si è svolto sull’acquedotto cittadino.

I lavori sono iniziati nel 2016 con il graduale programma di

potenziamento delle reti di adduzione. Sui serbatoi, invece, gli interventi

hanno preso il via nel 2020, hanno avuto una durata complessiva di

circa due anni e si sono svolti in fasi diverse, a distanza temporale l’uno

dall’altro.

Il Cisternone è rimasto chiuso (non in funzione) per circa 40 giorni,

mentre il serbatoio Setti per 15 giorni a fine 2023.

Con l’apertura straordinaria al pubblico del Cisternone si dà conto di

questo grande lavoro svolto a favore di tutta la città.

La stampa è invitata.