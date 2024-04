[Comune Palermo] Emergenza buche stradali. Dichiarazione consigliere comunale Figuccia

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 “Questa mattina, la Terza Commissione consiliare aveva convocato

l’assessore al verde Pietro Alongi e l’assessore ai lavori pubblici

Salvatore Orlando, con i relativi uffici, per avere una programmazione

precisa e date certe, da un lato, sui lavori di manutenzione dei

marciapiedi, in molti casi completamente divelti dalla crescita delle

radici degli alberi, e dall’altro, sul problema delle buche stradali”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale

di Palermo e presidente della terza Commissione consiliare, che

prosegue: “Nell’apprezzare la disponibilità dell’assessore Alongi che ha

iniziato un lavoro di studio in sinergia con gli uffici competenti,

affinché in futuro vengano scelte tipologie di alberi compatibili con le

aiuole costruite all’interno dei marciapiedi, evitando così gli

innumerevoli casi di interi tratti di percorsi pedonali completamente

rovinati dalle radici di piante assolutamente inidonee e che provocano

spesso incidenti ai pedoni, con il corollario delle cause intentate

dalle vittime al Comune, non posso non stigmatizzare invece

l’atteggiamento dell’assessore Orlando, che, sullo scandalo delle

migliaia di buche che caratterizzano praticamente tutte le strade

palermitane, ha preferito delegare gli uffici, si è sottratto, sul piano

politico, al confronto con la Commissione, invece di stabilire delle

linee guida che possano consentire all’amministrazione Lagalla di

risolvere quest’annoso problema. A questo punto, come presidente della

Terza Commissione, nella prossima riunione dei capigruppo, chiederò la

presenza dell’assessore Orlando in Consiglio comunale, che finora si è

sottratto alla guida politica del problema”.

