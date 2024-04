Ramadan, Bonfrisco (Lega-ID): chiusura scuola è un’imposizione, calendari sono una decisione dello Stato

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

Chiudere una #scuola per celebrare il #Ramadan è un’imposizione di una tradizione religiosa straniera ed estranea a cittadini che nulla hanno a che fare con quella cultura. Un atto violento di #sradicamento dei valori dell’Italia e della maggioranza degli italiani, specialmente quando di mezzo ci sono ragazze e ragazzi.

I calendari scolastici sono una decisione dello Stato, non di strane prese di posizione politiche che rischiano di sfociare in prese di posizioni aberranti come quella l’#Università per stranieri di #Siena, su decisone del rettore Tomaso #Montanari, che rimarrà chiusa per nel #Ramadan per “visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di #Gaza, in grandissima parte #musulmana.”

Sarà anche questa scelta grandemente festeggiata da #Cina, #Iran, #Afghanistan, assieme l’interruzione delle collaborazioni dei alcune università italiane con Israele.

E’ sempre più preoccupante questa commistione tra scuola e politica che rischia di diventare un caso di ingerenza straniera nelle nostre democrazie. Le scuole non chiudano le porte ma accolgano tutti nel nome della cultura. Lo scrive sui social l’Europarlamentare del gruppo Lega-ID, Anna Cinzia Bonfrisco