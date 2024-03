(AGENPARL) - Roma, 31 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 31 marzo 2024 31 marzo 2024

PASQUETTA: COLDIRETTI/IXE’, 350MILA A PRANZO IN AGRITURISMO

Sono circa trecentocinquantamila gli ospiti, tra italiani e stranieri, che trascorreranno il pranzo di Pasquetta in agriturismo, cogliendo l’opportunità di stare all’aria aperta senza rinunciare alla comodità e alla protezione garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna, soprattutto in caso di maltempo. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle previsioni Terranostra Campagna Amica per il Lunedì dell’Angelo.

Molte delle aziende agrituristiche presenti in Italia – sottolinea la Coldiretti – si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali di Campagna Amica.