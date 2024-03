(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Normale, Ceccardi (Lega): “Sconcertata, Ateneo umilia proprio prestigio”

Pisa, 30 mar – “Sgomento e sconcerto per la mozione del senato accademico della Normale di Pisa in cui si chiede al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di riconsiderare il Bando scientifico 2024 emesso in attuazione dell’Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele. Anziché ribadire il valore della libera ricerca scientifica, costruire ponti e indicare la strada della diplomazia, la Normale sceglie la strada della bassa strumentalizzazione politica, del boicottaggio e della partigianeria, umiliando il proprio prestigio e rinnegando la propria storia secolare. Davvero una pessima caduta di stile e una brutta pagina per l’Ateneo. Mi auguro una marcia indietro sulla decisione”.

Così Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.