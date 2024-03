(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

Sassari, lì 30 marzo 2024

In via Milano partono i lavori di bitumatura

Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal

Settore Infrastrutture della Mobilità. Mercoledì 3 aprile partiranno quelli in via Milano,

nella parte discendente tra la rotatoria di via Vardabasso e quella di via Ugo la Malfa,

che si concluderanno, salvo contrattempi legati al maltempo, sabato 13 aprile.

Il cantiere si divide in due fasi: la prima, che durerà tra i 6 e gli 8 giorni, interesserà la

corsia di destra discendente, lasciando aperta al traffico la sola corsia di sinistra

discendente. Nella seconda fase le lavorazioni prevedono alternativamente

l’occupazione della carreggiata, lasciando sempre a disposizione della circolazione una

sola corsia discendente, per uno o due giorni. Sarà sempre garantito l’uso delle fermate

dei mezzi pubblici.

I lavori consisteranno nella fresatura e bitumatura della strada e successivamente sarà

tracciata la segnaletica orizzontale.

Il Settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima

attenzione, il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli

operatori. I pedoni dovrebbero limitare quanto possibile il passaggio nei tratti interessati

dalle lavorazioni.

Grazia Sini