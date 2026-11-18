(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - L'assessore Buscemi: "Sempre più vicini alle esigenze dei cittadini"
Nuovo passo del comune di Anzio verso la totale digitalizzazione dell'Ente. In vista della scadenza del saldo IMU 2026 e per offrire un supporto concreto ai cittadini, è stato attivato un nuovo servizio di agenti vocali di intelligenza artificiale, disponibile 24 ore su 24.
Agli assistenti digitali, addestrati sui contenuti ufficiali dell'ente e progettati per semplificare il rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione, è possibile porre domande su uffici, scadenze, valori e su ogni informazione necessaria per l'adempimento fiscale. L'utente verrà guidato, passo dopo passo, nel calcolo e nel versamento dell'imposta.
" Il servizio è stato avviato in fase sperimentale con l'obiettivo di migliorare il rapporto con i cittadini e renderlo sempre più semplice, rapido ed efficiente – spiega Antonino Buscemi, assessore al bilancio – Per questo, in occasione della prossima scadenza del saldo IMU, vogliamo mettere a disposizione dei contribuenti un nuovo strumento digitale, accessibile in qualunque momento della giornata, capace di rispondere ad ogni dubbio. Chiamando il numero indicato, i cittadini potranno così interagire con gli assistenti digitali specializzati: il sistema comprende le richieste e risponde all'istante sul calcolo dell'IMU, sulle scadenze, aliquote, esenzioni e agevolazioni ".
Si ricorda ai cittadini che hanno scelto di pagare in due rate che il saldo dell'IMU 2026 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026.
Anzio, 17 novembre 2026
Giov