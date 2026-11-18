oratorio musicale con oltre 100 elementi

sabato 21 e domenica 22 nelle cattedrali di Pescia e Pistoia

con le musiche del Maestro Giovanni Proietti Modi

Un percorso storico-musicale che attraverso l'arte conduce alla bellezza della santità

Sabato 21 novembre alle ore 18 nella Cattedrale di Pescia e domenica 22 novembre, alle 16.30, nella Cattedrale di San Zeno a Pistoia, sarà proposto un oratorio musicale per orchestra, coro e solisti, con libretto scritto dal Vescovo di Pescia e Pistoia, Mons. Augusto Mascagna accompagnato dalle musiche del Maestro prof. Giovanni Proietti Modi, stretto collaboratore – in più occasioni – del Maestro Marco Frisina.

La musica, l'arte e la testimonianza della fede si incontrano nell'oratorio musicale «Come una cerva anela… – Storia di Cristiani, di Santi e di Pittori».

"Sono felicissimo di poter offrire alle diocesi l'opportunità di questo oratorio musicale Come una cerva anela – sottolinea il Vescovo Augusto -, che nasce dal desiderio di approfondire il tema della santità. Abbiamo cercato di porre al centro di questo anno pastorale il nostro essere Chiesa: una Chiesa a cui il Signore parla, una Chiesa chiamata alla santità. L'Anno Santo Iacobeo ormai alle porte ci aiuterà a vivere questo percorso di santità in maniera specifica. L'idea è nata al momento del mio ingresso, quando mi sono reso conto della presenza di una bella realtà di canto, grazie a due grandiosi cori a Pistoia e Pescia. Non volevo perdere questo legame e ho quindi pensato di proporre a entrambe le diocesi questa esperienza fatta attraverso l'oratorio musicale".

L'opera, pensata per orchestra, coro e solisti, propone un percorso che intreccia la storia del cristianesimo, le vicende dei santi e la bellezza dell'arte pittorica, in un racconto che trova nella musica uno strumento di espressione e di approfondimento spirituale.

"Con quest'opera – rimarca il Maestro Giovanni Proietti Modi – preghiamo attraverso la musica: il Vescovo Augusto con il testo e io con l'orchestra, la musica, il coro, le voci soliste e non, vorremmo trasmettere un messaggio di pacificazione nel mondo, di cui abbiamo tanto bisogno in questo momento. Per rappresentare la lotta tra il bene e il male musicalmente c'è un alternarsi dell'intera orchestra che va dalla parte drammatica, violenta e 'forzuta' che provoca il male, con un grande apporto degli ottoni, la parte orchestrale che ha il timbro più potente e più forte. Ma anche tradotta in momenti più tranquilli in cui il male agisce in maniera più subdola, da strumenti che hanno dei registri bassi e sub-bassi, come il clarinetto ma soprattutto il clarinetto basso, il fagotto e il controfagotto".

I due appuntamenti – di sabato 21 novembre alle ore 18 presso la Cattedrale di Pescia e di domenica 22 novembre alle ore 16.30 nella Cattedrale di Pistoia – sono aperti alla partecipazione della comunità e di tutti coloro che desiderano lasciarsi accompagnare in questo itinerario musicale e spirituale.