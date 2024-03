CONTIENE FOTO# PASQUA – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI PRESSO LO SCALO AEROPORTUALE “LEONARDO DA VINCI”. SETTE VIAGGIATORI DENUNCIATI PER TENTATO FURTO PRESSO I DUTY FREE E UN AUTISTA SANZIONATO.

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

PASQUA – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI PRESSO LO SCALO AEROPORTUALE

“LEONARDO DA VINCI”. SETTE VIAGGIATORI DENUNCIATI PER TENTATO FURTO PRESSO I

DUTY FREE E UN AUTISTA SANZIONATO.

FIUMICINO (RM) – Proseguono senza sosta, soprattutto in questo periodo di

festività Pasquali e di maggior affluenza di utenti e turisti che giungono

nella Capitale, i controlli dei Carabinieri della Stazione Aeroporto di

Fiumicino all’interno dello scalo intercontinentale “Leonardo da Vinci”.

Nelle ultime ore, in distinti interventi, i Carabinieri della Stazione

Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato 7 viaggiatori che, in attesa dei

rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse dei duty free

all’interno dello scalo, senza pagare diverse confezioni di profumi,

prodotti di cosmetica, gastronomia e alcolici del valore di circa 3.000

euro. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza

che ha subito allertato i Carabinieri, che hanno proceduto a fermare le

persone e a recuperata l’intera refurtiva che è stata poi riconsegnata ai

responsabili dei duty free. Per loro è scattata la denuncia alla Procura

della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.

Infine, un NCC è stato sanzionato per un importo di oltre 2.064 euro perché

sorpreso a procacciare clienti presso i Terminal 3 arrivi.

300324

