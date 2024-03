Comune di Giussano / Comunicato stampa – Presidio Polizia Locale

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Nuovo presidio di Polizia Locale in Centro a Giussano, inaugurazione martedì 9 aprile

In Piazza Roma lavori in corso per uno spazio a servizio di cittadini e commercianti

Un presidio di Polizia Locale nel cuore del Centro di Giussano, a servizio di cittadini e commercianti: martedì 9 aprile, alle ore 17, sarà ufficialmente inaugurato il presidio di sicurezza che aprirà in Piazza Roma e si integrerà con la regolare apertura al pubblico del Comando di Polizia Locale di Piazzale Aldo Moro.

Il Comune ha sottoscritto un contratto d’affitto per un immobile di circa 35 metri quadrati che, proprio in questi giorni, è oggetto di interventi funzionali ad accogliere gli agenti di Polizia Locale: lo spazio sarà chiaramente identificato come presidio di sicurezza e si integrerà con l’attività quotidianamente svolta dagli agenti.

Nella prima fase, il presidio sarà aperto al pubblico in fasce orarie limitate, per poi estendere la propria attività anche in concomitanza con le attività ospitate nel Centro del Capoluogo. Il presidio permetterà di mettere in campo azioni di vigilanza e prevenzione, in sinergia con le altre Forze dell’ordine presenti sul territorio.

“La presenza della Polizia Locale nel Centro di Giussano è un’ulteriore garanzia per la sicurezza di chi qui abita, lavora, transita per un acquisto presso un’attività di vicinato – sottolinea il Sindaco Marco Citterio – Abbiamo risposto ad una necessità, ovvero quella di attuare azioni di prossimità della nostra Polizia Locale e quella di incrementare il dialogo con la cittadinanza. Questo presidio permetterà alla nostra Polizia Locale di disporre di un punto di riferimento in centro, rendendo il lavoro dei nostri agenti più facile, soprattutto in concomitanza con eventi, manifestazioni di piazza e iniziative di forte richiamo di pubblico. Questo presidio permetterà anche di favorire il lavoro in rete con tutte le Forze dell’ordine che quotidianamente operano sul nostro territorio: a tutte loro va il mio ringraziamento per la qualità e l’efficacia del lavoro svolto”.

“La sicurezza è un valore che rappresenta una condizione fondamentale per la vivibilità di un territorio – afferma l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Paola Ceppi – Per questo motivo riteniamo che la presenza in Piazza Roma della Polizia Locale possa aumentare la percezione di sicurezza. È importante l’apertura di questo presidio: la Polizia locale sarà, in questo modo, ancora più vicina al territorio per agevolare le attività commerciali e più vicina ai cittadini, ascoltando le loro richieste e i loro suggerimenti”.

Giussano, 29 Marzo 2024